José Carreras kehrt auf die Opernbühne zurück

Der spanische Startenor José Carreras kehrt nach acht Jahren auf die Opernbühne zurück. Der 67-Jährige singt am Samstagabend im nordspanischen Bilbao bei der Uraufführung der Oper " El Juez" (Der Richter) des österreichischen Komponisten Christian Kolonovits die Titelrolle. In Österreich ist das Werk ab 9. August im Anschluss an die Tiroler Festspiele im Festspielhaus Erl zu sehen.

In " El Juez" geht es um das spanische Drama der "gestohlenen Kinder", die den Eltern während der Franco-Diktatur entrissen wurden. Carreras ist einer der bekanntesten Tenöre der Welt. 1987 erkrankte er an Leukämie, konnte die Krankheit aber besiegen. Mit seiner Carreras-Stiftung sammelt er seitdem Geld für den Kampf gegen Leukämie. Weltbekannt wurde er durch einen Auftritt bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 in Rom mit Luciano Pavarotti und Plácido Domingo als "Die drei Tenöre".

Info: " El Juez" (Der Richter) von Christian Kolonovits in Bilbao; Premiere im Festpielhaus Erl am 9. August, weitere Termine am 12. und 15. August, 19 Uhr. Musikalische Leitung: David Giménez, Regie: Emilio Sagi.