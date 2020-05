Die Rückkehr eines ganz, ganz Großen

José Carreras und die Wiener Staatsoper – das ist längst eine Art Liebesbeziehung. Vor 25 Jahren kehrte der katalanische Startenor nach seiner schweren Leukämie-Erkrankung ins Haus am Ring zurück. Zum Jubiläum des legendären Comeback-Konzerts ist Carreras am Sonntag wieder in „seiner“ Staatsoper zu erleben.

Im Rahmen einer Matinee (Beginn: 11 Uhr) wird das Ehrenmitglied der Wiener Staatsoper wieder auf der Bühne stehen. Gemeinsam mit Künstlern wie der Sopranistin Anita Hartig, Margarita Gritskova und dem Bariton Adam Plachetka wird Carreras Werke von Rossini, Donizetti, Schreker, Mozart, Puccini, Gounod, Satie, Tosti, Grieg, Albéniz, Alonso, Delibes, Pennino, Acampora, Bizet, Caballero und Cardillo präsentieren. Es spielt das Orchester der Sommerakademie der Wiener Philharmoniker unter der Leitung von David Giménez.

Zu Beginn des zweiten Teils der Matinee erhält José Carreras dann den von Juwelier Wagner gestalteten Ehrenring der Wiener Staatsoper. Die Einnahmen dieser Matinee – man hat die Kartenpreise in drei Kategorien gestaffelt – kommen der Leukämiestiftung von José Carreras zugute. Die ausverkaufte Veranstaltung wird wegen des großen Interesses live auf den Herbert-von-Karajan-Platz übertragen.