Joris: „Bei Menschenrechten muss man Haltung zeigen!“

So setzt sich Joris für die Organisation Viva Con Agua ein und spielt immer wieder gern kleinere Benefizkonzerte für Menschen in Not. Der Albumtitel „Schrei es raus“ hat aber nichts mit dem Engagement des in Vlotho in Nordrhein-Westfalen geborenen Musikers zu tun. Der liegt an den Erfolgen, die er in den vergangenen Jahren feiern konnte.

„Ich habe mit Fünf begonnen, Musik zu machen, habe also vor ‚Herz über Kopf‘ 19 Jahre ohne Erfolg gespielt. Da war es eher Zufall, wenn sich 30 Leute in einen Club verirrten, in dem ich engagiert war. Nach dem Hit standen sie auf einmal Schlange, wenn ich irgendwo auftrat. Und zuletzt spielte ich sogar bei all den großen Festivals vor 60.000 Leuten. Das ist pures Adrenalin, ein Rausch, der mir eine unglaubliche Energie gegeben hat. Deshalb ist auch meine Musik jetzt energetischer geworden – mutiger und nicht mehr nur so nachdenklich wie früher.“

INFO

Joris tritt am 5. 11. im Wiener WUK auf. Karten gibt es unter www.oeticket.com.