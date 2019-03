John Mayall in Wien: Blues-Handwerker mit Leidenschaft

Obwohl Mayall so viele inspiriert und so vieles initiiert hat, wurde er selbst nie so berühmt wie seine Musiker. Still und bescheiden hat er trozdem seither sein Ding immer weiter gemacht, 60 Jahre lang mehr als 40 Alben veröffentlicht, und dazwischen immer live gespielt. Jetzt ist er 85, wieder auf Tour, wieder im Porgy & Bess in Wien zu Gast und wieder der Inbegriff von in Würde gealtertem Musiker.