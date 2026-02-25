Typisch Jim Jarmusch: Der lakonische Humor bleibt in der Familie

Es fehlen ihnen die Worte. Als Jeff (Adam Driver) und Emily (Mayim Bialik) ihren alten Vater (Tom Waits) in seinem heruntergekommenen Haus in der US-Provinz besuchen, ist da vor allem Fremdheit. Unverständnis, erschaffen durch die räumliche Distanz. Man sieht sich kaum, vielleicht ein, zwei Mal im Jahr, hat keine Anknüpfungspunkte mehr. Was soll man mit dem Vater reden? Was könnte er von seinen Kindern wissen wollen? Jeder lebt sein eigenes Leben und interessiert sich nicht für die Belange des anderen.

Man ist sich fremd Unterkühlte Stimmung herrscht auch in der zweiten Episode beim alljährlich ritualisierten Afternoon Tea der beiden Töchter im gutbürgerlichen Haus ihrer Mutter (Charlotte Rampling). Obwohl alle drei in derselben Stadt – Dublin – wohnen, schaffen sie es nicht, sich regelmäßig zu treffen. Drei grundverschiedene Charaktere treffen aufeinander: Lilith (Vicky Krieps), die Unkonventionelle, die ihr Lesbischsein verschweigt, Timothea (Cate Blanchett), die verhuschte Intellektuelle, und die Mutter, Matriarchin und erfolgreiche Schriftstellerin. Über feiner Patisserie und Tee aus teurem Porzellan verlieren sich die drei Frauen in Plattitüden. Sagen nicht, wie es ihnen wirklich geht. Am Ende, als sie sich verabschieden, sind alle froh, wieder in ihren Alltag zurückkehren zu können.