Wie Trauer zu Musik wird

Seit Jahrzehnten zählt Jewgenij Kissin zu den herausragendsten Pianisten. Als Kammermusiker bringt er sein Publikum nicht weniger zum Staunen als bei seinen Solo-Konzerten. Das war bei seinem jüngsten Konzert im Musikverein zu erleben. Gemeinsam mit zwei außerordentlichen Musikern, dem Geiger Joshua Bell und dem Cellisten Steven Isserlis widmete er das Programm ausschließlich in memoriam komponierten Werken.

Verstörend geriet der „fantastische Tanz über ein hebräisches Thema“ von Solomon Rosowsky, das der Komponist dem Andenken an seinen Vater, dem Kantor der Synagoge in Riga widmete. Issleris intonierte mit einer Noblesse, die den gesamten Abend faszinierte. Schostakowitsch gedachte mit seinem zweiten Klaviertrio in e-Moll Iwan Sollertinski, der sich als Programmgestalter der Leningrader Philharmonie dafür einsetzte, dass Gustav Mahler in der Sowjetunion aufgeführt wurde. Die Beklemmung über den überraschenden Tod des 41-jährigen Freundes bildete Schostakowitsch in diesem Werk ab.