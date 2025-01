Man möchte mit ihr Party machen, sie knuddeln, mit ihr weinen, lachen, ernsthafte Gespräche führen oder pubertierenden Unsinn anstellen: Es ist sehr schwierig, Jella Haase nicht zu mögen. Die 32-Jährige mischt seit vielen Jahren die deutsche Kino- und Serienlandschaft ordentlich auf und zeigt dabei eine unterhaltsame Wandelbarkeit, die man ihr auf den ersten Blick nicht zutrauen würde.

Genau diese Wandelbarkeit stellt sie auch in ihrem kommenden Projekt unter Beweis, in dem sie eine Rolle spielt, die von der ikonischen Prolo-Tussi-Schülerin Chantal Ackerman aus der "Fack ju Göhte"-Filmreihe nicht weiter entfernt sein könnte: Sie wird in der Romanverfilmung "Die Päpstin" die Titelrolle übernehmen.