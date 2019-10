Jeff Lynne: Mit blutigen Fingern Rock-Klassiker geschaffen

„Es war eine ganz bewusste Entscheidung, als ich das Electric Light Orchestra 1985 aufgelöst habe“, erklärt Jeff Lynne, der als Boss der Band Klassiker wie „Roll Over Beethoven“, "Living' Thing", „Don’t Bring Me Down“ und „Can’t Get It Out of My Head“ geschrieben hatte und dafür symphonische Sounds mit Rock fusionierte. „Wir hatten zu viele Hits gehabt, waren deshalb nicht mehr cool. Was in den Charts war, wurde nicht ernst genommen.“