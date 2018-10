Jeder Euro Subvention an Museen wird (fast) verdoppelt

Dass Museen darin als relevant erachtet werden, verwundert angesichts der Auftraggeber nicht. Allerdings lasse die Methodik, bei der statistische Daten mit einer Befragung von 429 Museen kombiniert wurden, wenig Spielraum für Schönrederei, erklärt Co-Autor Günter Kradischnig. Zudem seien viele Effekte stärker ausgefallen als erwartet.

Österreichs Museen hatten im Untersuchungsjahr 2016 demnach 19,1 Millionen Besuche zu verzeichnen. Weniger als die Hälfte der Gäste stammten aus der näheren Umgebung (30 km). Aus den Ausgaben dieser Besucher sowie von Touristen errechnet sich eine Wertschöpfung von 500 Millionen Euro. In Beziehung zu den 281 Millionen Euro an öffentlichen Subventionen bedeute das, dass jeder ins Museum investierte Euro das 1,8-fache an Wertschöpfung generiert. Werden die weiteren Ausgaben von Touristen, die primär zum Museumsbesuch anreisen, hinzugerechnet, summiere sich die von Museen angestoßene Wertschöpfung gar auf 1,7 Milliarden €.

Museen und deren Zulieferer schaffen in Österreich 7707 Arbeitsplätze (Vollzeitäquivalente). Über direkte und indirekte Steuer- und Abgabenleistungen fließen 172 Millionen Euro – rund 60 Prozent der Subventionen – an die öffentliche Hand zurück. Pro Besucher investiere die öffentliche Hand 15 Euro, „deutlich weniger als bei Theatern“, wie Museumsbund-Präsident Wolfgang Muchitsch betont.

Bei ehrenamtlich geführten Museen – mehr als die Hälfte aller kleineren Institutionen – reduziere sich dieser Betrag auf 4 Euro. Muchitsch fordert mehr Anerkennung: In vielen Regionen läge das Kulturerbe brach, wenn nicht engagierte Menschen die Wichtigkeit der Institution Museum erkennen würden.