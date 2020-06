Jazzlegende Hazy Osterwald gestorben

Der Schweizer Musiker Hazy Osterwald ist am Sonntag (26. Februar) eine Woche nach seinem 90. Geburtstag gestorben. Das gab sein Management heute bekannt. Er "wurde von seiner, mit vorbildlicher Geduld ertragenen Parkinson-Erkrankung erlöst", heißt es in einer Presse-Mitteilung. Der Berner war Trompeter, Pianist, Bandleader, Komponist, Texter, Choreograph, Arrangeur, Regisseur und Produzent in einer Person.



Bevor das 1949 gegründete Hazy-Osterwald-Sextett 1958 mit dem " Kriminaltango" den Durchbruch schaffte, gab es so manche Durststrecke. Aber das "Stehaufmännchen", wie sein Ehrentitel lautete, hat immer wieder neu angefangen. Osterwald trat mit fast allen Showgrößen seiner Zeit auf: Caterina Valente, Peter Alexander, Bill Ramsey oder Udo Jürgens. Er machte seine eigenen Shows im Fernsehen und spielte in einigen Filmen. "Ich hatte ein erfülltes Leben", sagte der Vater von vier Kindern einmal der dpa in einem Interview.