Jazz-Sensation: John Coltranes verschollenes Album

Die anderen Stücke spielte das Quartett damals oft live: Das elegante, noch ganz der Jazz-Tradition verpflichtete „Vilia“. Oder „Impressions“, eine der bekanntesten und meist aufgenommenen Kompositionen Coltranes: Sie ist hier in einer Trio-Version ohne Klavier eingespielt; außerdem das kraftvoll straight hingebügelte „One Up, One Down“, das erstmals als Studioaufnahme vorliegt – und bisher nur als Bootleg-Live-Aufnahme aus dem Birdland bekannt ist.

Die sieben Master Takes sind in der von Coltranes Sohn Ravi kuratierten CD- & LP-Standardausgabe enthalten. Sieben Alternate Takes dieser Nummern befinden sich zusätzlich auf der zweiten Scheibe der Deluxe-CD bzw. -LP.

„Keine Frage. 51 Jahre nach seinem Ableben löst jede neue Musik von John Coltrane Begeisterung aus. Ja, sogar schwere Begeisterung“, meint der Coltrane-Biograf Ashley Kahn zum sensationellen Fund: „Vor allem, wenn es sich um erstklassig produzierte Studioaufnahmen handelt, die der Öffentlichkeit zum ersten Mal zugänglich gemacht werden.“

Und wie ist die bedeu-tendste Jazz-Entdeckung der letzten Jahre einzuordnen?

Sie entstand am Vortag der Session für das berühmte „John Coltrane And Johnny Hartman“-Album und in der Planungsphase des Album-Klassikers „Impressions“ – und zeigt mit einem Bebop-Echo und Anklängen an Miles Davis’ „Kind of Blue“ (1959) den „klassischen“ Coltrane und sein Quartett in Hochform.

Zum alle Grenzen sprengenden Avantgardist, schrill, extrem und experimentierfreudig, wird „Trane“ erst später. „Ascension“ vom Februar 1966 ist Free Jazz pur.

Aber auch schon sein 1964 ebenfalls in Rudy van Gelders Studio eingespieltes Meisterwerk „A Love Supreme“, das weit über den Jazz hinaus die Musik und die Kultur des Westens geprägt hat, ist nicht unbedingt leichte Kost.