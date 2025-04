Ex-Kinderstar im Alter von 73 Jahren verstorben

Auf Facebook schrieb Jacobs weiter: "Wie viele seiner Fans wissen, hatte er einen schwierigen Weg in Hollywood und danach... aber er ließ nicht zu, dass dies sein Leben bestimmte. Er hatte ein Herz so groß wie ein Berg und liebte seine Freunde zutiefst." Dazu veröffentlichte sie zwei Bilder von Jay North aus seiner Zeit als Kinderstar.

Schwierige Zeit in Hollywood

In einer Talkshow in den 90er Jahren sprach Jay North auch über die Schattenseiten Hollywoods. In seiner Kindheit soll North missbraucht worden sein. Nach seiner Karriere als Kinderstar wurde es für North immer schwieriger, als Schauspieler Fuß zu fassen. Die letzte Produktion, in der er mitwirkte, war 2003 "Dickie Roberts: Former Child Star".