"Japans Clint Eastwood": Schauspieler Ken Takakura ist tot

Der japanische Schauspieler Ken Takakura, der auch als japanischer Clint Eastwood bekannt ist, ist tot. Der Mime, der im Westen unter anderem durch seine Rolle als hartgesottener Polizist an der Seite von Michael Douglas in "Black Rain" (1989) bekannt wurde, starb am 10. November 83-jährig in einem Krankenhaus in Tokio an einer Lymphknotenerkrankung, wie sein Büro erst am Dienstag bekannt gab.

Takakura, der eigentlich Goichi Oda hieß, arbeitete mit großen Regisseuren wie Sydney Pollack, Ridley Scott und Zhang Yimou zusammen und wirkte in mehr als 200 Filmen mit. In seiner jahrzehntelangen Karriere spielte der vielfach preisgekrönte Schauspieler oft stoische Figuren und entwickelte sich zu einem gefragten Darsteller in Gangster- und Historienfilmen. Insbesondere mit der Hauptrolle in der Yakuza-Gangsterserie Abashiri Bangaichi (1965) begründete er sein Image als schweigsamer Einzelgänger. Beim Montreal World Film Festival wurde er 1999 für seine Rolle als alter Bahnhofsvorsteher im Film "Poppoya" als bester Schauspieler geehrt.