Der japanische Architekt Fumihiko Maki i st tot. Maki starb am vergangenen Donnerstag eines natürlichen Todes zu Hause in Tokio, wie die Nachrichtenagentur Kyodo und weitere japanische Medien unter Berufung auf sein Büro am Mittwoch berichteten. Er war 95 Jahre alt. Maki zählte zu bedeutendsten Architekten seines Landes. 1993 erhielt er den Pritzker-Preis, der weltweit als höchste Auszeichnung in seinem Fach gilt.

Zu Makis bekanntesten Bauten gehören unter anderen das Aga Khan Museum in der kanadischen Großstadt Toronto, das Four World Trade Center in New York, das Kunst- und Kulturzentrum Sea World im chinesischen Shenzhen sowie das Mehrzweckgebäude Spiral Building in Tokio. Auch das Museum Reinhard Ernst für abstrakte Kunst, das am 23. Juni in Wiesbaden eröffnet wird, geht auf einen Entwurf Makis zurück.

Zur Verleihung des Pritzker-Preises an ihn im Jahr 1993 hieß es, Maki "nutzt Licht auf meisterliche Art, sodass es als Teil jeden Designs genauso greifbar wird wie die Wände und das Dach". 2013 wurde der 1928 geborene Maki von der japanischen Regierung als Person mit besonderen kulturellen Verdiensten geehrt.