Jan Böhmermann bekommt neue Show - mit Open End

Fans von Jan Böhmermann können sich auf eine Sendung mit dem Moderator ohne Zeitbegrenzung freuen. Im ZDF soll er am 2. November (23 Uhr) die Show „Lass dich überwachen!“ moderieren, von der es schon im April eine Ausgabe auf ZDFneo gab. Damals konfrontierte Böhmermann ahnungslose Studiogäste mit teils vergessenen Facebook-Posts, Instagram-Bildern und im Internet verewigten Jugendsünden.

Inwiefern die neue Ausgabe an den Vorgänger im April anknüpfen wird, teilte das ZDF auf Nachfrage nicht mit. Die Show befinde sich noch in der „Konzeptionsphase“. ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler ließ aber erahnen, dass die zweite Ausgabe der Show um einiges länger werden soll als die 90-minütige Erstausgabe: „Ich habe Jan Böhmermann gesagt, dass er bis tief in die Nacht senden darf, praktisch open-end, wenn die Sendung das hergibt.“ Allerdings zeigt das ZDF „Lass dich überwachen!“ nicht live.