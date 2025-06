Aaron Taylor-Johnson befeuert Gerüchte um James-Bond-Rolle

Der britische Schauspieler Aaron Taylor-Johnson ("Bullet Train", "Nosferatu") hat die Spekulationen um ein Engagement als neuer James-Bond-Darsteller neu entfacht. Seit langem gilt der 35-Jährige als heißer Kandidat für die begehrte Rolle als 007. Bei der Weltpremiere seines Films "28 Years Later" in London wurde Taylor-Johnson von einem Deadline-Reporter gefragt, was sein nächstes Projekt sei. Seine Antwort: "Darüber darf ich nicht sprechen."