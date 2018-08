Jackson-Musical: „Niemand kann seine Show kopieren“

Tatsächlich macht Goodman „Beat It! – live“ zur bestmöglichen Annäherung an ein Jackson-Konzert, die ohne den King Of Pop möglich ist. „Ich denke, so wie unsere Show könnte auch eine heute konzipierte Michael-Jackson-Show aussehen“, erklärt Forster. „Wir haben uns in den Choreografien weitestgehend an die Originale gehalten, aber auch moderne Elemente eingebaut. Es gibt Windmaschinen und Pyrotechnik. Niemand kann eine Jackson-Show kopieren und schon gar nicht auf einer kleinen Theaterbühne. Aber es war uns wichtig, alle Schlüssel-Elemente, zum Beispiel den Moonwalk bei ,Billy Jean‘, die Zombies bei ,Thriller‘ dabei zu haben.“

An die 20 Jackson-Hits hat Forster in die Show eingebaut, darunter auch „Earth Song“, „Smooth Criminal“, „Scream“ und „Black Or White“. Aber auch einige von den Jackson Five, wobei der junge Michael Jackson, von Koffi Missah gespielt wird. Zusätzlich zeigt Forster in kurzen Spielszenen, wie Diana Ross den Star durch die Karriere begleitet hat, wer ihn in Bezug auf Tanz und Songtexte beeinflusst hat und wie ihn der Ruhm verändert hat.

Das war der Hauptgrund für Dantanio Goodman, der schon in der „Michael Jackson History Show“ Hauptdarsteller war, bei „Beat It! – live“ mitzumachen: „Als riesiger Jackson-Fan war es für mich eine Herzensangelegenheit, den Leuten, die zu jung sind, um dabei gewesen zu sein, eine Perspektive auf sein Leben zu geben.“