Ein fein geschliffener Haydn und Mahlers gigantische Eruptionen

Das letzte Abonnement-Konzert der Wiener Philharmoniker in dieser Saison hätte Franz Welser-Möst dirigieren sollen. Er musste aus gesundheitlichen Gründen absagen. Elīna Garanča konnte aus dispositorischen Gründen nicht auftreten.

Iván Fischer, der im März mit dem vom ihm gegründeten Budapest Festival Orchestra und dem Pianisten Igor Levit das Wiener Publikum in Euphorie versetzte, sprang am Pult ein und kam so mit seinen 74 Jahren zu seinem späten Debüt bei einem philharmonischen Abo-Konzert.