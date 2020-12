Israels Pop-Star Aviv Geffen: "Besser sprechen, als hassen!"

Soeben hat Geffen eine TV-Serie über sein Leben bis zu diesem Zeitpunkt abgedreht, für die er das Drehbuch geschrieben hat. „Es geht dabei um die intensive Zeit bis zu dem Attentat“, erklärt er im Interview mit dem KURIER. „Denn als ich in Israel begann, war ich ein ungewöhnlicher Künstler. Ich war der Erste, der auf der Bühne Make-up trug, der Erste, der gegen die Regierung und gegen die Besetzung der Palästinenser-Gebiete angesungen hat. So wurde ich zum Sprachrohr einer neuen Generation, die Frieden erreichen will. Und damit ist diese Serie auch ein Porträt dieser Zeit der Hoffnung in Israel, bevor Benjamin Netanjahu an die Macht kam.“