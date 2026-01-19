Dirigent Mehta sagt aus Protest Konzerte mit Israelischer Philharmonie ab

Der Dirigent Zubin Mehta hat aus Protest gegen die Politik der israelischen Regierung alle geplanten Konzerte mit der Israelischen Philharmonie abgesagt. Dies sagte der 89-Jährige in einem Videointerview mit dem indischen Nachrichtenmagazin India Today, das während von ihm geleiteter Konzerte der Belgrader Philharmonie in Mumbai geführt wurde. Mit seiner Entscheidung wolle er deutlich seinen Widerspruch gegen den Umgang von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit der Palästinenserfrage zum Ausdruck bringen, erklärte Mehta, wie die römische Zeitung La Repubblica am Montag berichtete. Zugleich äußerte er die Hoffnung, dass die kommenden Wahlen zu einem politischen Wechsel in Israel führen würden.

"Musik und Politik lassen sich nicht voneinander trennen" Mehta, der seit Jahrzehnten eng mit der Israelischen Philharmonie verbunden ist, betonte, er habe rund 50 Jahre mit dem Orchester gearbeitet und dabei nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich viel gelernt. Zugleich erklärte er, Musik und Politik ließen sich für ihn nicht voneinander trennen. Andere Künstler entschieden sich zwar bewusst dafür, politische Fragen auszublenden, er selbst könne diesen Weg jedoch nicht gehen. Mehta verwies dabei auf seinen langjährigen Freund und Kollegen Daniel Barenboim, der mit seiner West-Eastern Divan Orchestra junge israelische und palästinensische Musiker zusammenbringe. "Ich kann Musik nicht von Politik trennen. Wie viele andere Kollegen auch. Natürlich gibt es auch jene, die es schaffen: Sie schließen die Augen und wenden den Kopf ab", so der Dirigent.