Interview mit Céline Sciamma: „Allianzen sind extrem wichtig“

„Meine Idee war, dass ein Kind die junge Version seiner Mutter trifft. Kinder sind ein gutes Thema im Kino, weil sie präzise Beobachter sind. Vitale Analysten ihrer Umgebung und natürlich ihrer Eltern. Auf gewisse Weise macht es einen selber lebendig, wenn man sie beobachtet. Kinder sind neugierig und haben ihren eigenen Blick auf die Welt. Unwillkürlich denkt man an sein eigenes Leben, seine eigenen Erlebnisse als Kind“, sagt Sciamma im Interview mit dem KURIER:

Natürlich habe auch sie Anleihen an ihrer eigenen Kindheit genommen: „Da gab es viele Anknüpfungspunkte. Erst einmal habe ich den Film an dem Ort gedreht, wo ich herkomme, in Cergy-Pontoise. Das Haus und die Zimmer sind angelehnt an das Haus meiner Großmutter, an das ich mich noch ganz genau erinnern kann. Das hat sich eingeprägt bei mir, weil ich mich so wohl gefühlt habe bei ihr. Großmütter sind für Kinder, besonders für Mädchen, wichtige Bezugspersonen. Sterben sie, so ist das eine Zäsur, ein furchtbarer Einschnitt.“