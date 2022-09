Interview mit Charly Hünber: „Bei uns war es ein bisschen lässiger“

Theater

Charly Hübner, geboren 1972 in der DDR, absolvierte die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin und konzentrierte sich aufs Theater; er spielte u. a. an der Schaubühne Berlin

Film und Fernsehen

Seit 2003 steht Hübner vor der Kamera, u. a. in Florian Henckel von Donnersmarcks „Das Leben der anderen“, Emily Atefs „3 Tage in Quiberon“ und „Mittagsstunde“. Im Fernsehen spielte er an der Seite von Anke Engelke in „Ladykracher“ und bis 2022 Kommissar Bukow in „Polizeiruf 110“. Er drehte die Doku „Wildes Herz“ über die Punkband „Feine Sahne Fischfilet“