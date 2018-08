Interpol auf Streifzug mit dem Plünderer

Integrität – da fällt wieder Elliot Richardson ein. Auf dem Cover wirkt er fast einsam. Nach seinem Rücktritt war er für zahlreiche Nixon-treue Republikaner zur Persona non grata geworden. Gerade seine Integrität war es, die ihn in der Partei zum Ausgestoßenen machte. Es ist eine Situation, die Interpol gefallen könnte – auch in ihren Songs sind die Verhältnisse selten einfach.

Die kleinen und großen Abgründe der Existenz reizen die Band noch immer – sie bespielen sie souverän. Und die rastlose Energie ihrer Musik kommt wieder und wieder zum Vorschein: Bei „If You Really Love Nothing“. Bei „The Rover“. Und bei der kontrollierten Gitarrenexplosion, mit der „Flight of Fancy“ endet. Hier scheinen Interpol die Kraft ihrer „Marauder“ auf geordnete Bahnen zu lenken. Auch so kann man mit ihnen verfahren, wie Banks erzählt: „Wenn du ihn einspannen kannst, um Brücken zu bauen, anstatt alles niederzureißen, kann er sehr wertvoll werden“.