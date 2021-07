Indischer Monumentalfilm "Baahubali" bricht Rekorde

Am dritten Tag seien weitere 510 Millionen Rupien eingespielt worden. "Baahubali" ist die sagenhafte Geschichte eines entthronten Königs - mit nicht enden wollenden Spezialeffekten und mit einer epischen 45-minütigen Schlacht. Er wurde gleichzeitig in den Sprachen Telugu und Tamil gedreht, und in Malayalam und Hindi synchronisiert. Der zweiteilige Film kostete laut der Zeitung fast 36 Millionen Euro, was ihn zur bisher kostspieligsten Produktion des Subkontinents mache. Zum Vergleich: Eine der teuersten Hollywoodproduktionen aller Zeiten, "Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten", soll laut dem Magazin Forbes umgerechnet 372 Millionen Euro gekostet haben.