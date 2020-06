Indischer Filmemacher Rituparno Ghosh verstorben

Der preisgekrönte indische Filmemacher Rituparno Ghosh ist im Alter von 49 Jahren gestorben. Der Regisseur starb am Donnerstagmorgen (Ortszeit) in seinem Haus in der Stadt Kolkata an einem Herzinfarkt. Dies berichtete der Fernsehsender NDTV unter Berufung auf die Familie von Ghosh. Der Regisseur habe zudem an einer Bauchspeicheldrüsenentzündung gelitten, hieß es in mehreren Berichten.

Bekannt wurde Ghosh vor allem mit den Filmen "Unishe April" (1994) und "Chokher Bali" (2003). Während seiner mehr als 20 Jahre dauernden Karriere gewann er eine Reihe von Filmpreisen, 2000 etwa den NETPAC-Preis der Berlinale für den Film "Baariwali". Zuletzt arbeitete Ghosh an dem Thriller "Satyanweshi". Der im Bundesstaat Westbengalen geborene Ghosh spielte auch in einigen Bollywood-Filmen mit. Die meisten seiner Filme drehte er auf Bengalisch. Indiens Rundfunkminister Manish Tiwari zeigte sich schockiert vom "tragischen und frühen Tod" des "kreativen Genies" Ghosh.