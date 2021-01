Indie-Band Kreisky: Regionale Manufaktur für Genussmenschen

So geht es in „Ein Fall fürs Jugendamt“ um die Demotivation durch die Familie und in „Abfahrt Slalom Super-G“ um einen nach einem Unfall isolierten Patienten, der in Marcel Hirscher einen ähnlich isolierten Verbündeten sieht. Hauptfiguren in der Single „Kilometerweit Weizen“ sind „online gebildete“ Jugendliche, die aufs Land kommen, sich dort fremd fühlen und dadurch vom Opfer zum Täter werden.

Die Interpretation, das sei ein Kommentar zum Thema Flüchtlingskrise, geht Wenzl aber schon zu weit. „Die ist schon schlüssig. Aber ich gehe nicht von so einer Botschaft aus. Ich mache Musik, weil ich sie liebe. Das könnte auch instrumental sein. Jetzt bin ich halt Sänger, schreibe die Texte und muss gute Zeilen finden. Dabei gehe ich aber nur von Menschen und Zuständen aus. Wenn sich die mit Gesellschaftlichem decken, freut mich das. Mein Interesse sind aber die Geschichten, die sich aus diesen Figuren entwickeln.“