ImpulsTanz: Tanz mit Spitzenschuh und Krücken

Wie Heiligenscheine

In „Magnificat“ bringen zu einer Einspielung von Bachs auf lateinischen Texten beruhender Komposition 13 Tänzerinnen und Tänzer die Freude der schwangeren heiligen Maria auf die Bühne. Mit Kopfbedeckungen, die wie Heiligenscheine aussehen, kreierte Chouinard erneut ein Stück, in dem Frauen und Männer choreografisch gleichgestellt sind. Auch die Männer treten gelegentlich in Spitzenschuhen auf. Dennoch wirken die männlichen Madonnenfiguren nie komisch, alle vermitteln Lebensfreude und Optimismus im Tanz. Von Darstellungen der bildenden Kunst inspiriert, mit Gesten wie nach oben gerichteten Handflächen, Zitaten aus dem Vokabular von Modern Dance und Ballett ist Chouinard ein sinnliches Madonnenbild gelungen.