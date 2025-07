Choreograf Akram Khan: "Stehen am Beginn des Endes der Zivilisation, wie wir sie kennen"

Von Silvia Kargl

So weltweit verankert wie der in London als Sohn von Einwanderern aus Bangladesch geborene Choreograf und Tänzer Akram Khan arbeitet kein anderer der renommierten Choreografen. Seine Choreografien und Inszenierungen verbinden Künstlerinnen und Künstler aller Erdteile. Bei ImPulsTanz ist bis Freitag sein neuestes Stück „Thikra: Night of Remembering“ zu sehen.

KURIER: Ihr neues Stück entstand in der Wüstenlandschaft um die antike Oase Al Ula im Nordwesten Saudi-Arabiens, einer Stadt, die an einer Handelsroute lag und Objekte aus 200.000 Jahren Menschheitsgeschichte bewahrt. Wie kam dieses Projekt zustande?

Akram Khan: Ich kam auf eine Einladung dorthin und wollte die Gegend und ihre Menschen kennenlernen. Darunter war die Künstlerin Manal Al Dowayan, die mich mit der von Frauen geprägten Kultur Al Ulas zusammenbrachte. Ihr Ritual der Erinnerung an unsere Vorgänger hat mich fasziniert. So entwickelten wir gemeinsam ein erzählerisches Konzept für ein Stück. Was ich für die Kooperation ausgeschlossen habe, sind Bezüge zur gegenwärtigen Politik Saudi-Arabiens.

Wie reagierte die lokale Bevölkerung bei der Uraufführung Ihres Tanztheaterstücks am originalen Schauplatz unter dem Sternenhimmel der Wüste?

Sie war in die Aufführung einbezogen. Das Spielen und die Zeichensprache mit den langen Haaren habe ich im Stück aufgegriffen, und am Beginn gab es eine Prozession der Frauen, die für das Stück Vorbilder waren. Sie waren am Ende sehr gerührt und betroffen, dass wir ihre Geschichte aufnehmen und in der Kunst von ihnen lernen wollen.