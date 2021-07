Die Lust am tanzenden Fleisch

Uhlichs klug gemachtes Bühnenstück ist ein durchaus humorvoller Aufschrei gegen ein Schönheitsideal der schlanken Körper mit gestählten Muskeln. Darüber hinaus tritt die Bedeutung von Mode in den Hintergrund, und politisch gesehen ist „more than naked“ ein Statement gegen den Zwang der Verhüllung als Symbol und Machtwerkzeug von Diktaturen.

Das Gruppenstück mit Nackten ist ein Ausdruck von überbordender Lebensfreude, mit der die Körper neu entdeckt werden. Uhlich gibt als DJ in Metallic-Jacke und Boots die Musik vor, zu der die Performer ihre Muskeln wabbeln lassen, am eigenen Körper zupfen, schließlich auch die anderen in eine Erkundungstour zum Fleischlichen miteinbeziehen.

Die Fleischeslust macht sie zu Antikörpern aus der Sicht heutiger Idealvorstellungen klischeehaft schöner, oft zugleich sexualisierter Leiber.

Zwick-Duette stehen an der Seite von kleinen Gruppen, die aneinanderklatschen oder laut zu Boden plumpsen. Nur mit Sneakers an den Füßen wird gesprungen, was das Zeug hält. Der Schweiß darf in Strömen fließen und beschert glänzende Körper.

Dazwischen gibt Uhlich mit dem Schwingen ihrer Jacke ein Beispiel für ihre shaky „Fetttanztechnik“.

KURIER-Wertung: **** von *****