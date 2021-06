ImpulsTanz 2014: Eröffnungskick von Heinz Fischer

Zum bereits dritten Mal wurde das Wiener Tanzfestival, das am Donnerstag regulär mit Alain Platels Produktion "tauberbach" startet und bis 17. August mit rund 90 Vorstellungen und 240 Workshops aufwartet, vom Bundespräsidenten mit einem feierlichen Empfang persönlich eröffnet - für Festivalleiter Karl Regensburger eine "ehrenvolle Tradition", wie er bei seinen Begrüßungsworten vor rund 250 Gästen strahlend anmerkte. Mit der Bespielung von gleich neun Räumen der Präsidentschaftskanzlei durch Choreografin Amanda Pina und Medienkünstler Daniel Zimmermann anlässlich des Jubiläums ihres Performance-Projekts, dem BMfB, freute man sich aber doch über deutlich größere Ausmaße. "Dementsprechend Danke an den Bundespräsidenten für sein kundiges Interesse an Bewegungsangelegenheiten", so Regensburger.

Die Gründung des BMfB stieß bei Heinz Fischer auf offene Ohren. Sein Berater für Wissenschaft, Kunst und Kultur, Meinhard Rauchensteiner, war es, der das Projekt vor fünf Jahren in die Hofburg brachte und dessen eigene "Hymne" an diesem Abend mit u.a. Zimmermann und Pina vor Gästen wie Kulturminister Josef Ostermayer ( SPÖ), Choreografen Chris Haring und Doris Uhlich, Künstler Erwin Wurm oder Ex-Politikerin Heide Schmidt vortrug - tanzend, versteht sich, nicht singend, "als Hommage an alle Formen körperlicher Bewegung". In Zeiten von gesellschaftlicher Normierung, in der man auf der Rolltreppe rechts zu stehen und links zu gehen habe, sei es das Ziel des Ministeriums, "freie, unerwartete Bewegung zu fördern", so Rauchensteiner. Und, wie Zimmermann es formuliert, die "Kunst der schrankenlosen Bewegung zum Wohlbefinden aller Bürger" zu feiern.