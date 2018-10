ORF-Talk über Regierung: "Hexenküchen" und Scherpas aus Nepal

*Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends*

Ein Jahr ist nach der Wahl vergangen. „Was hat sich seither verändert?“ fragt der ORF am Sonntag bei „Im Zentrum“. Am Vortag gab es schon die Antwort des Kanzlers im Rahmen einer ÖVP-Tagung: „Die Veränderung hat begonnen.“

Nach der Selbstdarstellung der Neuen Volkspartei, die zumindest im Internet vom ORF live übertragen wurde, kam nun bei Claudia Reiterer auch die Opposition zu Wort. Und weil es eine der bestimmenden Erzählungen der bisherigen türkisblauen Regierungszeit ist, dass die Oppositionsparteien nicht und nicht in die Gänge kommen, war am Sonntagabend das unausgesprochene zweite Thema neben der bisherigen Regierungsarbeit: Macht die Opposition jetzt endlich Opposition?

Der offenbar steigende Legitimationsdruck äußerte sich auch in einer gewissen Hektik, die schon fast wieder an die turbulenten Diskussionen während der ersten Ära Schwarz-Blau erinnerte, als sich die Klubobleute Josef Cap, Peter Westenthaler und Andreas Khol regelmäßig im ORF befetzten. Nur ein gelassener Professor namens Alexander Van der Bellen hob sich damals wohltuend ab.

Blümel: "Lüge" und "Fake News"

Auch am Sonntag fiel fast durchgehend jemand einem anderen ins Wort, die beiden Regierungsvertreter waren davon nicht ausgenommen. Kanzleramtsminister Gernot Blümel ( ÖVP), der bisher eher für "Emotionen runter" stand, sprach sogar mehrmals von "Lüge" und "Fake News". Liste Pilz-Chefin Maria Stern hatte zum Beispiel "Willkür der Justiz" beim Asylwesen und „NGO-Bashing“ beklagt, sowie ein Nicht-Ernst-Nehmen der aktuellen Volksbegehren, was sie als Zeichen für einen "Demokratieverlust" wertete. Blümel: "Zeigen Sie mir ein einziges Beispiel, das das, was sie jetzt sagen mit einem Beschluss belegt. … Das ist einer Opposition nicht würdig." Diese Regierung habe bei der Wahl eine Mehrheit bekommen, gemeinsam verhandelt und aus der Schnittmenge ein Regierungsprogramm gemacht, das man jetzt Schritt für Schritt umsetze. Blümel: "Das mag ihnen nicht gefallen, das ist legitim." Stern: "Das gefällt mir auch nicht."

Blümel an anderer Stelle zu Stern: "Mir macht ihre Irrationalität Sorgen."