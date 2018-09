"Im Schatten der Netzwelt": Wie das Netz „gesäubert“ wird

Soziale Medien beeinflussen das Weltgeschehen. Pro Minute entstehen 500 Stunden Videomaterial auf YouTube, 450.000 neue Tweets auf Twitter, 2,5 Mio. Posts auf Facebook. Aber welches Foto, welcher Beitrag schafft es überhaupt noch auf unsere Timeline? Wer entscheidet darüber, welche Inhalte wir auf Facebook sehen dürfen und welche nicht? Viele Fragen, auf die die beiden Filmemacher Moritz Riesewieck und Hans Block einige Antworten haben wollten. Fündig wurden sie in Manila. Dort löschen Tausende von Menschen im Auftrag von Facebook, YouTube, Twitter & Co. Fotos und Videos, da dafür keine Software genügt. Denn es braucht Menschen, die in der Lage sind, Bilder und Videos, Nachrichten und Informationen in ihrem Kontext zu erfassen – zum Beispiel, ob Bilder ironisch verwendet werden.

Die Kriterien und Vorgaben, nach denen diese „Content Moderatoren“ agieren, sind unter den am besten geschützten Geheimnissen. Wer darüber spricht, wird entlassen.