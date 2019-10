„Ich stehe seit zwei Stunden hier und warte auf euch“

Nach dem letzten Bissen wurde gezahlt und aufgestanden, und Sophie bot uns beiden, Walter und mir, an, uns zu unserem Hotel zu fahren. Peter fuhr mit, und nach einer Viertelstunde stillen Unterwegsseins bat er Sophie, anzuhalten. Wir standen jetzt vor einem offenen Café, und Peter meinte, ein Glas wäre doch noch hilfreich. Also stiegen alle aus und setzten sich an einen Tisch, der halb auf der Straße stand. Der Monsieur kam und kam wieder mit vier Gläsern, und während ein deutlich entspannteres Plaudern losging, griff Peter in Sophies Tasche, fand die Zigarettenschachtel und das Feuerzeug, zog eine heraus, steckte sie in den Mund (seinen) und zündete sie an. Friedenspfeife war da gar kein Ausdruck; die Straße war erfüllt von Versöhnungsgelächter.