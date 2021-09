Hyperrealistischer Sozialporno: Die Liebe in Zeiten des Elends

Die Wiener Festwochen präsentierten den umjubelten Sozialkitsch Anfang Juli. Und nun zeigt man bis 8. September im Jugendstiltheater „Love“ aus 2016. Wieder stammt das wuchtige, beeindruckend hyperrealistische Bühnenbild – der Gemeinschaftsraum einer schäbigen Notunterkunft – von Natasha Jenkins. Und wieder geht es um eine Schicksalsgemeinschaft aus Verlierern und Migranten. In Zimmer 4 haust der arbeitslose, verhaltensauffällige Colin (Daniel York Loh) mit seiner erbarmungswürdigen Mutter (Amelda Brown), im Zimmer nebenan eine sympathische Patchworkfamilie: Dean (Joel MacCormack) mit seinen Kindern Paige und Jason aus erster Ehe samt seiner hochschwangeren Frau Emma (Janet Etuk).

Weihnachten naht. In diesem Stall möchte Emma ihr Baby nicht zur Welt bringen müssen, aber in der Herberge ist kein Platz: Alle Versuche, eine Sozialwohnung zugesprochen zu bekommen, scheitern. Noch verleiht die Liebe Hoffnung, noch kann man von einem „Happy Meal“ bei McDonald’s träumen.

Natürlich berühren die Schicksale. Und Zeldin verstärkt auch noch die Nachtasyl-Tristesse, indem er in sein perfekt getaktetes Tür-auf-Tür-zu-Stück immer wieder amüsante Szenen einbaut. Aber er ist auch hochgradig manipulativ. Denn die werdende Mutter (in der 33. Woche!) erhält kein Karenzgeld, in der Schule fällt nicht auf, dass die liebenswerte Paige und ihr ruppiger Bruder Hunger leiden. Und nur dem jungen Syrer gelingt der Absprung.

Das Publikum genoss den Sozialporno. Es trampelte vor Begeisterung, die Schauspieler strahlten.