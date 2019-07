Hymnisch gefeierter Roman: "Die Brandstifter" von R.O. Kwon

In San Francisco, wo die gebürtige Südkoreanerin lebt, ist sie ein Star, Reporter wollen von R. O. Kwon - Foto oben - wissen, wie sie ihre Haut pflegt. (Mit Schönheitswasser Marke Son & Park, vielleicht ist es ja wirklich empfehlenswert ...)

Ihren ersten Roman „Die Brandstifter“ besprachen amerikanische Kritiker euphorisch.

Das wird’s hier nicht spielen. Die Geschichte hat einen interessanten Sound, aber manchmal wirkt sie so gestylt, und leider ist sie gar nicht explosiv. Trotz der Themen: religiöser Fanatismus (christlich), Machtrausch (männlich) ...

Es springen keine Funken über, es brennt nichts.

Wie soll es auch?

Ein Beispiel: Es gehen zwei Studenten der – fiktiven – New Yorker Edwards University über den Campus, Phoebe und Will. Sie haben einander lieb – nicht mehr so lieb wie zu Beginn.

Sie hat eine Hand in der Gesäßtasche seiner Jeans ... und jetzt kommt ein Zitat, es redet der junge Mann, Will:

„Der Faden zwischen uns wurde weniger straff, und der Durchhang wickelte sich wie eine erschöpfte Schlange zwischen unseren verbundenen Füßen auf.“

Bei durchhängendem Faden und Wickelschlange kann beim Lesen von „Die Brandstifter“ kaum Feuer entfacht werden.

Obwohl die radikalisierten Jungen mehrere gynäkologische Kliniken in die Luft jagen, weil dort Abtreibungen durchgeführt wurden.

Befreiung

Sie gehorchten dem Befehl von John Leal, der sie an der Uni rekrutiert hatte. Phoebe scheint sein Liebling zu sein. Zunächst ließ er seine Gruppe bloß Sachen machen wie: Grabt große Löcher in die trockene, feste Erde – und danach schüttet sie zu.

Das befreie den Kopf, hat John Leal gesagt.

Dann sei mehr Platz für den Heiligen Geist.

Seine Anhänger wunderten sich nicht. Sondern folgten brav. So konnte John Leal erkennen, ob er einen Schritt weiter gehen kann in seiner Herrschaft.

Angeblich war er im nordkoreanischen Gulag und hat dort gesehen, wie Menschen verhaftet wurden, weil sie ein Zeitungsfoto des Obersten Führers mit einem Tropfen Tee angepatzt hatten. Trotzdem verwünschen sie den Diktator nicht, sondern verehrten ihn weiterhin.

So etwas – er an der Spitze – probierte Leal anschließend in Amerika aus. Die Menschheit brauche Heilung, predigt er. Schmerz sei notwendig.

Phoebes Freund Will durchschaut den Scharlatan. Aber Phoebe, von Schuldgefühlen gebeutelt, weil sie einen Autounfall verursacht hatte, bei dem ihre Mutter starb, ist ein leichtes Opfer des Anführers.

Die beste Szene ist eine kleine Beobachtung: Der Terrorchef greift, und zwar gleich am Anfang der Bekanntschaft greift er, in Phoebes Handtasche und schaut sich den Inhalt an. Einfach so. Er testet seine Macht.

Man möchte rufen: Phoebe, hau’ dem Kerl eine runter. Aber sie lässt es geschehen.



R.O. Kwon:

„Die

Brandstifter“

Übersetzt von

Anke Caroline Burger.

Liebeskind Verlag.

240 Seiten.

20,60 Euro.

KURIER-Wertung: *** und ein halber Stern