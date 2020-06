Hundert Werke von Caravaggio aufgetaucht

Der Wert der Caravaggio zugeschriebenen Arbeiten werde auf 700 Mio. Euro geschätzt, heißt es. Die Werke werden im Internet vorgestellt und als e-Books ( Amazon) zum Download bereitgestellt. Sie gehören der Stadt Mailand, berichtete "La Repubblica".

Caravaggio wurde 1571 (oder 1573) in Mailand geboren und hieß mit richtigem Namen Michelangelo Merisi. Neben den Gemälden und Zeichnungen wurden auch handschriftliche Dokumente gefunden, so unter anderem ein angeblicher Protestbrief Caravaggios. Möglicherweise lassen die Briefe nach graphologischen Untersuchungen neue Schlüsse auf die Biografie des Malers zu. Caravaggio gilt als Meister frühbarocker Malerei, insbesondere des "Chiaroscuro", und starb 1610 in Porto Ercole, entweder an Malaria oder durch Mörderhand.