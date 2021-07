Horst Pirker verlässt Red Bull Media

Horst Pirker verlässt das Reich von Dietrich Mateschitz. Der ehemalige Styria-Vorstandsvorsitzende und seit März Vorsitzender der Geschäftsführung des Red Bull Media House scheidet mit Jahresende auf eigenen Wunsch aus familiären Gründen aus dem Unternehmen aus, wie am Mittwoch hausintern bekanntgegeben wurde. Darüber, wohin es Pirker beruflich verschlagen wird, war zunächst nichts zu erfahren.



Zuletzt wurde spekuliert, der Medienmanager könnte das Metier wechseln und als Vorstandsvorsitzender der Saubermacher Dienstleistungs AG, deren Hauptgesellschafter die Roth Privatstiftung mit Sitz in Graz und die UBS Global Assets in London sind, in die Steiermark zurückkehren. Das steirische Unternehmen, das derzeit mit rund 4.000 Mitarbeitern in sieben Ländern in den Bereichen Entsorgung und Verwertung tätig ist, hatte diesen Wechsel Anfang Oktober allerdings noch dementiert.