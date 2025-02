Holzinger mit im Team: Lilienthal übernimmt 2026 die Volksbühne

Die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin befand sich auf stürmischem Kurs. Dies hing in erster Linie mit der Berufung von Chris Dercon zusammen, der im Herbst 2017 auf Frank Castorf gefolgt war. Bereits im April 2018 wurde dessen Intendanz mit sofortiger Wirkung beendet. Erst ab dem Herbst 2021 unter der Leitung von René Pollesch sollte das Theater in ruhigere Gewässer gelangen. Aber der geniale Regisseur starb überraschend im Februar 2024.

Nun fiel die Entscheidung, dass Matthias Lilienthal die Volksbühne im Sommer 2026 übernehmen wird. Der Berliner, Jahrgang 1959, kennt sie gut: Er war von 1991 bis 1998 Chefdramaturg und Castorfs Stellvertreter. Von 2003 bis 2012 leitete er das HAU in Berlin, danach war er Intendant der Münchner Kammerspiele: Er sorgte für große Irritationen und vertrieb das Publikum, machte das Haus aber zweimal zum „Theater des Jahres“.