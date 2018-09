Hockney-Gemälde könnte teuerstes Werk eines lebenden Künstlers werden

Ein Ölgemälde des Briten David Hockney hat offensichtlich gute Chancen, zum bisher teuersten Werk eines lebenden Künstlers zu werden. Das Auktionshaus Christie's in New York gab den geschätzten Wert von "Porträt eines Künstlers (Pool mit zwei Figuren)" am Donnerstag mit 80 Millionen Dollar (68,5 Millionen Euro) an. Das Gemälde soll im November versteigert werden.

Christie's erwartet, dass der von dem US-Künstler Jeff Koons gehaltene Rekord gebrochen wird. Dessen Stahlskulptur "Ballonhund" hatte das Unternehmen im Jahr 2013 für 58,4 Millionen Dollar versteigert. Hockneys nun zum Verkauf stehendes Gemälde verknüpft zwei der beliebtesten Motive des Pop-Art-Vertreters: das leuchtende Wasser eines Schwimmbeckens sowie zwei menschliche Figuren.