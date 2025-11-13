Glaubt man den Erkenntnissen einer britischen Doku, litt der Massenmörder Adolf Hitler an einer genetisch bedingten Sexualstörung. Zu solchen Einsichten gelangte die kanadisch-britische Genetikerin und Archäologin Turi Emma King. Sie will Hitlers DNA analysiert haben. Dazu verwendete sie ein blutbeflecktes Stück Stoff von dem Sofa, auf dem Hitler 1945 im Führerbunker Selbstmord beging. Von dem Sofa und den Blutspuren gibt es Fotos, die seine Existenz bestätigen.

Turi diagnostiziert Hitler nachträglich das sogenannte Kallmann-Syndrom, eine angeborene Entwicklungsstörung, die bei Männern die Testosteronproduktion hemmt und das Eintreten in die Pubertät verhindert. Bereits in der Vergangenheit wurde historisch recherchiert, dass Hitler unter einem rechtsseitigen Kryptorchismus, dem sogenannten Hodenhochstand litt.

Die neuen Ergebnisse sollen am ab 15. November in einer mehrteiligen britischen Fernsehdokumentation namens „Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator“ auf Channel 4 veröffentlicht werden.