Heute im Fernsehen: Laurel und Hardy in Bestform

Stan Laurel stopft sich Tabak in seine Faust. Mit einem Streichholz steckt er sie an, als wäre sie eine Pfeife. Zufrieden zieht er an seinem Daumen und bläst den Rauch in die Luft. Oliver Hardy starrt ihn entgeistert an. Fünf Minuten später liegt Hardys Wohnung in Trümmern.

Diese Szene aus "Die Klotzköpfe" (1938) zeigt den besonderen Charme von Laurel und Hardy: Sie kombinierten Slapstick und hemmungslose Zerstörungsorgien mit Dialogwitzen und surrealistischem Humor - sowohl in ihren Kurz- als auch in ihren Spielfilmen. Erstere waren oft brillant - wie etwa "Big Business" (1929) oder "The Music Box" (1932), der einen Oscar gewann. Letztere konnten das Niveau nicht immer über sechzig Minuten halten - so gibt es keinen makellosen Spielfilm des Duos. "Auf hoher See" (1940), den ORF III am Freitag zeigt, flacht etwa nach einer guten ersten Hälfte - die sich hauptsächlich der Zerstörung von Hardys Apartment widmet - zusehends ab.

Bei "Die Wüstensöhne" (1933) und "Die Klotzköpfe" - ebenfalls auf ORF III zu sehen - waren die beiden jedoch in Bestform. Die Chemie des Duos ist auch über achtzig Jahre später noch zu spüren, ihre Figuren sind genauso liebenswert, wie sie es früher waren: der herrische Choleriker Hardy und der einfältige Laurel. "Diese beiden Kerle, die wir gespielt haben, waren sehr nette Leute", sagte Oliver Hardy einmal. "Sie konnten aber nie irgendetwas erreichen, weil sie so unglaublich dumm waren - sie wussten es nur nicht." So quetschten sie aus alltäglichen Situationen die größtmöglichen Beschwerlichkeiten, das größtmögliche Chaos heraus.