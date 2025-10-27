Herbert Grönemeyer spielt am 19. Februar 2026 in Wiener Stadthalle

Herbert Grönemeyer kommt 2026 für ein Konzert nach Wien. Im Rahmen seiner "mittendrin - akustisch"-Tour spielt der deutsche Starmusiker am 19. Februar in der Wiener Stadthalle ausgewählte Hits von "Flugzeuge im Bauch" über "Mensch" bis zu "Bochum" in Unplugged-Versionen. Der Ticketverkauf startet am Mittwoch um 10 Uhr auf Oeticket sowie der Homepage der Stadthalle. Grönemeyer gastierte zuletzt im Frühjahr 2023 in der Stadthalle.

Unplugged, die zweite 1995 hat Herbert Grönemeyer das erste nicht-englischsprachige "MTV Unplugged"-Album auf den Markt gebracht. 30 Jahre später hat er heuer wieder die Geräte ausstöpseln lassen. Denn in 30 Jahren ist einiges an Songs dazugekommen, die auch alle einmal ohne Verstärker gespielt werden wollen. "Unplugged 2 - Von allem anders" heißt das Album, auf dem er stattdessen den 64-köpfigen Berliner Rundfunkchor mitsingen lässt, ein Orchester als Begleitung hat oder Weggefährten wie Peter Fox, Balbina, und andere. Band, Chor und Orchester werden beim Konzert in der Stadthalle dabei sein.