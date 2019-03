Herbert Grönemeyer in Wien drei Stunden euphorisch umjubelt

Dazu ist er ständig in Bewegung, wenn er nicht beim Piano sitzt, immer vorn an der Rampe. Er animiert, tanzt seinen tollpatschigen Gröni-Twist, den er zum Anlass für selbstironische Kommentare nimmt, und wechselt genauso unfehlbar im Timing Hits mit Überraschendem: Für „Doppelherz/Iki Gönlüm“ holt er sich den Rapper BRKN auf die Bühne, der im Vorprogramm auftrat. „Flugzeuge im Bauch“ spielt er in einer Jazz-Version. Auch das schon fast vergessene „Zur Nacht“ von 2009 ist ein Highlight, das Grönemeyer hier wieder in Erinnerung ruft.