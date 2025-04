Heldentenor Peter Seiffert mit 71 Jahren gestorben

Der Wagner-Tenor Peter Seiffert ist tot. Er verstarb nach langer Krankheit am Montag in Schleedorf bei Salzburg, wie seine Familie mitteilt. Der deutsche Opernsänger, in zweiter Ehe verheiratet mit der österreichischen Sopranistin Petra-Maria Schnitzer, wurde 71 Jahre alt. Er galt als einer der prägenden Wagner-Heroen seiner Generation, der Partien wie den Stolzing oder den Lohengrin bei den Bayreuther Festspielen oder der Wiener Staatsoper mit Inbrunst verkörperte.

Karriere in die Wiege gelegt

Seiffert war die musikalische Karriere als Sohn des Opernsängers Helmut Seiffert praktisch in die Wiege gelegt. Nach seiner Ausbildung debütierte der gebürtige Düsseldorfer 1978 an der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf-Duisburg, bevor er 1980 Ensemblemitglied der Deutschen Oper in Berlin wurde. In schneller Folge kamen dann die persönlichen Debüts an der Bayerischen Staatsoper, Covent Garden in London oder 1984 an der Wiener Staatsoper. 1986 heiratete Seiffert die österreichische Sopranistin Lucia Popp (1939–1993).

102 Mal sollte Peter Seiffert letztlich auf der Bühne des Hauses am Ring stehen, vor allem in den großen Wagner-Partien von "Parsifal" über "Tannhäuser" bis zu "Tristan und Isolde". Seine letzte Vorstellung in der Staatsoper feierte Seiffert 2018 allerdings als Florestan in Beethovens "Fidelio". Es war auch seine meistgesungene Staatsopern-Partie mit insgesamt 25 Abenden.