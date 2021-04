Heino liefert sich Schlagabtausch um korrektes "Deutsch"

Sänger Heino (82) und die Düsseldorfer Tonhalle streiten sich um einen „deutschen Liederabend“. „Wir stören uns an dem etwas tümelnden Untertitel“, sagte eine Sprecherin des Konzerthauses am Montag auf Anfrage. Deswegen werde man diesen Abend mit diesem Untertitel nicht selbst bewerben. Die für 8. Oktober in der Tonhalle geplante Veranstaltung könne aber natürlich stattfinden. Die „Bild“-Zeitung hatte zuvor berichtet.

Doch Heino erwägt nun, die Location zu wechseln, wie sein Manager Helmut Werner der Deutschen Presse-Agentur sagte: „Welches absurde Gedankengut muss man haben, um sich am Wort “deutsch„ zu stören?“ Der Sänger habe sich in einem Interview 2019 sogar für ein Verbot der AfD ausgesprochen.

Die Tonhalle bestätigte, dass man Heinos Management auf eine städtische Richtlinie hingewiesen habe, an die man gebunden sei: „Städtische Räume sind kein Ort für Hetze“. Heino-Manager Werner stieß das besonders auf: „Alleine eine Verbindung mit dem Wort deutsch, Heino und Hetze herzustellen, entbehrt jeglichem klaren Verstand.“