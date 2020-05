Heike Makatsch bedankte sich mit Udo-Jürgens-Einlage

Wenn die Fernseh-Lieblinge nicht zur großen KURIER-ROMY-Gala zusammenkommen können, dann muss die ROMY zu den Fernseh-Lieblingen kommen. Andi Knoll präsentierte am Samstagabend auf ORF 2 an überraschenden Orten überraschende Sieger und überraschte Preisträger.

Heike Makatsch wurde als Beliebteste Schauspielerin Kino/TV-Film ausgezeichnet. Nominiert war sie für ihre Rolle in der Verfilmung des Udo-Jürgens-Musicals „Ich war noch niemals in New York“.