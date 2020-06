Hauptpreis für "Ich seh Ich seh" bei Filmfestival Ljubljana

Der österreichische Horrorfilm "Ich seh Ich seh" hat am Samstagabend den Hauptpreis beim Filmfestival Ljubljana (Liffe), den Eisvogel, gewonnen. Der Debütspielfilm von Veronika Franz und Severin Fiala überzeugte die Jury mit seinem "erfrischend selbstbewussten Zugang" zum Horrorgenre und der "außergewöhnlichen" Schauspielleistung, wie es bei der Preisverleihung hieß.

Regisseur Fiala sagte der Nachrichtenagentur STA, dass sich das Horrorgenre am besten für die Thematisierung bedeutsamer Fragen eigne. In keinem anderen Genre sei nämlich die Aufmerksamkeit der Zuschauer so groß.

"Ich seh Ich seh" (internationaler Titel: "Goodnight Mommy") feierte heuer seine Weltpremiere bei den Filmfestspielen Venedig. In dem von Starregisseur Ulrich Seidl produzierten Streifen geht es um eine Frau, die nach einer Gesichts-Operation mit einem Kopfverband nach Hause zurückkehrt. Ihre beiden Zwillingssöhne sind sich bald sicher, dass es sich bei ihr nicht um ihre Mutter handeln kann. Damit beginnt ein Reigen von an Intensität zunehmenden gruseligen Momenten.