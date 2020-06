Hartmann: "Mir ist tatsächlich Unrecht geschehen"

Hart kritisiert Hartmann auch Georg Springer, den Geschäftsführer der Bundestheater-Holding und langjährigen Aufsichtsrats-Chef des Burgtheaters: "Nehmen wir mal an, Springer hätte von der ganzen Sache in dieser Form nichts gewusst, nehmen wir also das Beste an, dann muss er genauso konzedieren, dass ich es auch nicht hätte wissen können, und mich in Schutz nehmen. Nehmen wir aber an, dass er es gewusst hat, dann trifft ihn die doppelte Schuld. Er gibt mich als Bauernopfer preis, schickt mich in dieses Feuer, um von sich und seinem Wissen abzulenken. Diese beiden Szenarien gibt es, ein anderes kann ich mir nicht vorstellen."

Zu seiner Forderung nach kompletter Auszahlung seines Vertrages sagt Hartmann im Spiegel: "Wichtiger als das Geld wäre mir meine Rehabilitation. Die Wahrheit muss ans Licht über die wirklichen Gründe des Schlamassels." Doch "diese Geschichte mit der absoluten Verantwortung auch eines künstlerischen Geschäftsführers kann im Ernst nur heißen, dass auf der Stelle alle Theaterdirektoren entlassen werden. Weil die gar nicht in der Lage sein können, diese Verantwortung zu erfüllen. Ein Regiebetrieb funktioniert nicht wie ein normales Unternehmen. Und wird es auch nie."