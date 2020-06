"Harry Potter"-Schauspieler David Ryall gestorben

Harry Potter"-Fans kannten ihn als Magier Elphias Doge: Der britische Film- und Theaterschauspieler David Ryall ist tot. Er starb bereits am ersten Weihnachtsfeiertag im Alter von 79 Jahren, wie die BBC am Sonntag berichtete.

Ryall wurde international vor allem durch seine Rolle als Elphias Doge in " Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 1" (2010) bekannt. Er spielte außerdem in "In 80 Tagen um die Welt" (2004) und in "Der Elefantenmensch" von David Lynch (1980). "Ein funkelnder, brillanter, wunderbarer Schauspieler, den ich einen Freund nennen durfte", würdigte ihn sein Kollege Mark Gattis (48, "Sherlock") auf Twitter.

Ryalls Tochter Charlie bedankte sich auf Twitter für die Anteilnahme und bat darum, die gesamte, rund fünf Jahrzehnte umspannende Karriere ihres Vaters zu würdigen. Zuletzt amüsierte der Schauspieler die Briten als leicht dementer Großvater in der Familien-Sitcom "Outnumbered". Am 5. Jänner wäre er 80 Jahre alt geworden. Die Todesursache wurde zunächst nicht bekannt.