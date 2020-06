Ginny Weasley ist jetzt Sportjournalistin

Nicht alle Nachwehen von Harry Potter sind erfreulich: So hat Autorin Joanne K. Rowling bekannt gegeben, dass sie vom Ende der Erfolgsbuchreihe doch nicht so überzeugt war. Im Speziellen: Dass Ron und Hermine kein ideales Paar sind.

Nunja.

Nun aber gibt es weniger Beunruhigendes aus dem Harry-Potter-Universum zu vermelden, das Rowling nicht loslässt und dem sie demnächst das Spin-Off-Buch "Fantastic Beasts and Where To Find Them" widmet, das auch in einem Dreiteiler verfilmt wird: Ginny Weasley ist Sportreporterin geworden.

Ginny, die (Vorsicht, Spoiler für die, die noch nicht das letzte Buch gelesenhaben) Harry Potter geheiratet hat, schreibt für den "Daily Prophet" über den Quidditch-Weltcup 2014. Diese neuen Texte Rowlings sind aktuell auf der Potter-Nachfolgewebsite pottermore.com aufzurufen.